Le mascherine cinesi di Arcuri: l'indagine riservatissima con "provvigioni sospette" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si tratterebbe di una "inchiesta importante" e "riservatissima" che interessa cifre notevoli e che è partita grazie a una segnalazione del 30 luglio 2020 inviata all' Unità di informazione finanziaria della Banca d' Italia. A occuparsene sono la procura di Roma guidata da Giuseppe Prestipino, il quale ha confermato l'esistenza di questo fascicolo: "Ci stiamo lavorando. Non posso dire altro perché altrimenti violerei il segreto", e il team dei reati della pubblica amministrazione coordinato dall' aggiunto Paolo Ielo. La segnalazione sull'operazione sospetta evidenziava le provvigioni milionarie, "72 milioni" per l' esattezza, che sarebbero state "incassate dalla Sunsky Srl e pagate dagli uffici di Arcuri per l'importazione dalla Cina di mascherine", riferisce Dagospia da cui riprendiamo la notizia. Ovviamente di mezzo c'è ...

