"Le foto della casa tugurio". Dov'è morto Maradona: "Un nuovo indagato", una svolta clamorosa? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Diego Maradona "è stato abbandonato". L'accusa è della sorella maggiore Ana e riguarda direttamente la sua famiglia più stretta, l'ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina. "Chiedete loro quando lo hanno visto. Non le abbiamo mai incontrate", ha spiegato la donna. Anche questo spiegherebbe lo stato di totale degrado e abbandono in cui è stato trovato El Pibe de oro, morto la scorsa settimana a 60 anni nella casa di Buenos Aires in cui si era trasferito per riprendersi dall'operazione al cervello di inizio novembre. E nel mirino degli inquirenti ora ci sarebbe anche l'avvocato amico Matias Morla, uno degli ultimi a restare vicini a Diego, di cui gestiva le proprietà immobiliari e che ha accusato inesistenti ritardi nei soccorsi. Forse, è il sospetto, per coprire le proprie colpe e lacune nell'assistenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Diego"è stato abbandonato". L'accusa èsorella maggiore Ana e riguarda direttamente la sua famiglia più stretta, l'ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina. "Chiedete loro quando lo hanno visto. Non le abbiamo mai incontrate", ha spiegato la donna. Anche questo spiegherebbe lo stato di totale degrado e abbandono in cui è stato trovato El Pibe de oro,la scorsa settimana a 60 anni nelladi Buenos Aires in cui si era trasferito per riprendersi dall'operazione al cervello di inizio novembre. E nel mirino degli inquirenti ora ci sarebbe anche l'avvocato amico Matias Morla, uno degli ultimi a restare vicini a Diego, di cui gestiva le proprietà immobiliari e che ha accusato inesistenti ritardi nei soccorsi. Forse, è il sospetto, per coprire le proprie colpe e lacune nell'assistenza ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha ricevuto a Palazzo Chigi la Presidente della Repubblica d'Estonia… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - zaiapresidente : ?? Nelle foto, il cantiere della costruenda Cittadella sanitaria di Treviso! - spalletters : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - flytomyjimi : due facce della corea in una foto, THE standard for men -

Ultime Notizie dalla rete : foto della Maradona, le foto della casa dove è morto: pubblicate dal Clarin hanno fatto il giro del mondo. La stanza al... Corriere della Sera Yamaha Wolverine RMAX 1000: FOTO

Versione standard e Special Edition, i due Side by Side di Iwata, spinti dal bicilindrico parallelo da 999cc, si rinnovano per il 2021. Arriveranno in Europa a marzo, pronti per le avventure fuoristra ...

Stash dei The Kolors è diventato papà: è nata Grace

Stash dei The Kolors e la sua compagna Giulia Belmonte sono diventati genitori della piccola Grace. Ecco tutti i dettagli dell'annuncio sui social.

Versione standard e Special Edition, i due Side by Side di Iwata, spinti dal bicilindrico parallelo da 999cc, si rinnovano per il 2021. Arriveranno in Europa a marzo, pronti per le avventure fuoristra ...Stash dei The Kolors e la sua compagna Giulia Belmonte sono diventati genitori della piccola Grace. Ecco tutti i dettagli dell'annuncio sui social.