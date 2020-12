Lavoro, benessere, sviluppo. I benefici del Superbonus spiegati con i numeri (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Luca Sut e Patrizia Terzoni, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Il Superbonus 110% è una misura che il MoVimento 5 Stelle ha progettato e sostenuto con determinazione, un importante investimento sul benessere delle persone, sul futuro del Paese e sulla sua crescita economica, inclusiva e sostenibile in una fase di crisi globale. Un’opportunità da non perdere e, anzi, da valorizzare prorogando la maxi agevolazione almeno fino al 2023. La ragione di questa necessità è contenuta nelle proiezioni e nei dati registrati da diversi soggetti, come lo studio dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), diffuso dall’Agenzia per il Lavoro Orienta, secondo il quale il Superbonus 110% porterà un incremento di 100 mila posti di Lavoro all’anno, nel settore dell’edilizia e in tutto ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Luca Sut e Patrizia Terzoni, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Il110% è una misura che il MoVimento 5 Stelle ha progettato e sostenuto con determinazione, un importante investimento suldelle persone, sul futuro del Paese e sulla sua crescita economica, inclusiva e sostenibile in una fase di crisi globale. Un’opportunità da non perdere e, anzi, da valorizzare prorogando la maxi agevolazione almeno fino al 2023. La ragione di questa necessità è contenuta nelle proiezioni e nei dati registrati da diversi soggetti, come lo studio dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), diffuso dall’Agenzia per ilOrienta, secondo il quale il110% porterà un incremento di 100 mila posti diall’anno, nel settore dell’edilizia e in tutto ...

il_Ghisa : Lavoro, benessere, sviluppo. I benefici del Superbonus spiegati con i numeri - bertonematteo : RT @SanofiIT: Sono più di 3 milioni le persone con disabilità in Italia. La pandemia ha aggravato le disuguaglianze e, perché nessuno resti… - SanofiIT : Sono più di 3 milioni le persone con disabilità in Italia. La pandemia ha aggravato le disuguaglianze e, perché nes… - emanuele2punto0 : @Sirio60784903 Votatemi! Piu lavoro, meno tasse, più benessere per tutti ??????????????? - gjscco : RT @CastellinoLuigi: @soldatoassolato @fattoquotidiano È da 40 anni che lo Stato aiuta le imprese,se quantifichiamo i miliardi di euro da T… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro benessere ETHOS Poliambulatori: salvaguardare il benessere dell'individuo sul posto di lavoro favorisce un clima migliore in grado di aumentare la produttività dell'azienda Corriere dell'Economia Rapina al centro benessere: proseguono le indagini dei carabinieri

di Mas. Col. Proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Terni per riuscire a risalire al responsabile della rapina al centro benessere di mercoledì pomeriggio. I militari dell'A ...

MeritocraziaItalia Abruzzo, al via il Progetto Italia 2: necessarie idee innovative per la Nazione

L’Aquila. A distanza di pochi mesi dal varo del Primo Progetto Italia, l’associazione culturale Meritocrazia Italia, grazie allo studio attento e concretamente orientato dei suoi Dipartimenti, da alla ...

di Mas. Col. Proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Terni per riuscire a risalire al responsabile della rapina al centro benessere di mercoledì pomeriggio. I militari dell'A ...L’Aquila. A distanza di pochi mesi dal varo del Primo Progetto Italia, l’associazione culturale Meritocrazia Italia, grazie allo studio attento e concretamente orientato dei suoi Dipartimenti, da alla ...