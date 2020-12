“Lasciati aperti | ma senza clienti e senza bonus ristori”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 3 dicembre 2020) di Romano Diana e Romina paludi, Italexit Mi chiamo Diana Romano, sono una parrucchiera di Milano e sono portavoce insieme a Romina Paludi della nostra categoria. Il governo ha consentito a noi della categoria di rimanerein zona rossa, ma non si è minimamente preoccupato di considerare che in realtà non abbiamo lavorato perché il 50% deiha paura, le persone non potevano uscire se non per vere necessità, ma soprattutto perché non hanno soldi. Inoltre, parte della mia clientela, essendo in una zona della città di Milano al confine con peschiera Borromeo, come per la maggior parte dei colleghi, arrivava dai comuni limitrofi. Insomma un disastro. Eppure non è stato predisposto alcun aiuto economico per noi parrucchieri lasciati, ma. Abbiamo ...