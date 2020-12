L’anti-Bestia contro le Fake News di Salvini Debutta Smask | il sistema che smaschera le balle del leader della Lega

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) In Rete c’è una “” anzi unaccia voluta e nutrita da Capitan. Laè un, una matrix, chella e gestisce i contenuti social che lo staff verde produce e getta in un flusso ininterrotto di documenti, con contenuti spesso violenti e corbellerie complottiste, una volta su magiche Spectre che dominerebbero il mondo e l’altra su stupidaggini no mask, no vax e, in generale, negazioniste. IL. Qualche tempo fa la biologa e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti durante una puntata di Di Martedì condotta su La7da Giovanni Floris riportò i risultati di un articolo medico che giungeva alla considerazione che il negazionismo è assimilabile ad una sorta di demenza. Nulla di più condivisibile. Lanon è ...