L’annuncio dell’NBA | 48 giocatori positivi al Covid

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Rientrati da pochi giorni dalle vacanze, iNBA sono stati sottoposti ai test per verificare eventuali contagi e, su 546 testati, 48 sono risultati. Il dato si riferisce ai controlli effettuati tra il 24 e il 30 novembre, dodici giorni circa prima dell’avvio della preaseason. 48 NBA players have tested positive for coronavirus out of 546 tested during initial testing phase from Nov. 24-30, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020 L'articolo ilNapolista.