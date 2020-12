"La truffa di Luca Zaia". Vaccini, porcheria di Parenzo: per difendere la Ue insulta il Doge (e "scorda" qualcosa...) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un David Parenzo senza vergogna, a Omnibus su La7, quello che si scaglia contro Luca Zaia. Riavvolgere il nastro fino a ieri, quando il governatore del Veneto si è speso in una critica alla Ue. La ragione? In Gran Bretagna, uscita dall'Unione europea, lunedì inizieranno le campagne vaccinali al coronavirus, usando il siero Pfizer. Nel resto d'Europa invece no. Lecito, insomma, avere dei dubbi sull'efficacia del sistema. Ma non per Parenzo, che parte in quarta: "Cosa curiosa, ieri Zaia ha fatto opposizione, una dichiarazione politica. Dice: la Gran Bretagna sta usando gli stessi Vaccini che noi dovremo prendere in gennaio, emerge che questo paese è fuori dall'Europa. E se la Grande Europa viene dopo un paese che non ne fa più parte vuol dire che qualcosa non funziona. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Davidsenza vergogna, a Omnibus su La7, quello che si scaglia contro. Riavvolgere il nastro fino a ieri, quando il governatore del Veneto si è speso in una critica alla Ue. La ragione? In Gran Bretagna, uscita dall'Unione europea, lunedì inizieranno le campagne vaccinali al coronavirus, usando il siero Pfizer. Nel resto d'Europa invece no. Lecito, insomma, avere dei dubbi sull'efficacia del sistema. Ma non per, che parte in quarta: "Cosa curiosa, ieriha fatto opposizione, una dichiarazione politica. Dice: la Gran Bretagna sta usando gli stessiche noi dovremo prendere in gennaio, emerge che questo paese è fuori dall'Europa. E se la Grande Europa viene dopo un paese che non ne fa più parte vuol dire chenon funziona. ...

