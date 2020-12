La trasmissione “I soliti ignoti” non trova vip disponibili, 500 euro sono pochi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cinquecento euro per stare zitti e fermi, in prima serata su RaiUno. Ma il cachet è troppo basso e nessun vip si presta. Secondo Libero, che riprende la notizia da Dagospia, la produzione de I soliti ignoti non riesce più a trovare volti famosi disposti a partecipare allo show. Il gioco a premi di Rai Uno condotto da Amadeus veleggia fisso sui 5 milioni di spettatori a sera, insomma è un tesoro di visibilità. Ma Libero sottolinea che i 500 euro lordi offerti siano ritenuti cifra “da figurante”, e lo stesso giornale scrive che è “onestamente bassa per gli standard tv”. Ma, scrive il quotidiano di Feltri, “in questa faccenda di soliti tagli e soliti budget, a farci una figuraccia non è tanto la Rai (che, per inciso, ha tutte le ragioni nel cercare di tirare la cinghia) ma i vip ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cinquecentoper stare zitti e fermi, in prima serata su RaiUno. Ma il cachet è troppo basso e nessun vip si presta. Secondo Libero, che riprende la notizia da Dagospia, la produzione de Iignoti non riesce più are volti famosi disposti a partecipare allo show. Il gioco a premi di Rai Uno condotto da Amadeus veleggia fisso sui 5 milioni di spettatori a sera, insomma è un tesoro di visibilità. Ma Libero sottolinea che i 500lordi offerti siano ritenuti cifra “da figurante”, e lo stesso giornale scrive che è “onestamente bassa per gli standard tv”. Ma, scrive il quotidiano di Feltri, “in questa faccenda ditagli ebudget, a farci una figuraccia non è tanto la Rai (che, per inciso, ha tutte le ragioni nel cercare di tirare la cinghia) ma i vip ...

Libero: il programma di Amadeus non trova volti famosi perché paga troppo poco. Ma chi te la dà una visibilità da 5 milioni?

