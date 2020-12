La torta di mele e anice stellato di zia Cri per le ricette dolci di Natale E’ sempre mezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) La ricetta della torta di mele di zia Cri ma è la ricetta dolce di Natale che quindi per E’ sempre mezzogiorno diventa la torta di mele con anice stellato. Se vogliamo possiamo sostituire alle mele le arance ma l’anice stellato resta così come tutta la preparazione. Tante le ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale e non solo oggi 3 dicembre 2020, già da qualche settimana Antonella Clerici ha dato il via nella sua cucina alle ricette di Natale. Non perdiamo questa ricetta di zia Cri della torta di mele profumata all’anice ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) La ricetta delladidi zia Cri ma è la ricetta dolce diche quindi per E’diventa ladicon. Se vogliamo possiamo sostituire allele arance ma l’resta così come tutta la preparazione. Tante leE’per ile non solo oggi 3 dicembre 2020, già da qualche settimana Antonella Clerici ha dato il via nella sua cucina alledi. Non perdiamo questa ricetta di zia Cri delladiprofumata all’...

