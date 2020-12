La street-art invade Firenze | ecco il maxi Gramsci di Jorit

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) FIRENZE – "Il nuovo murale di Jorit è pronto: il ritratto di Antonio Gramsci, uno dei più grandi pensatori del Novecento italiano, è oggi su un palazzo di via Canova. La streetart invade i quartieri di Firenze con una figura che ispira tutti noi all'amore per la libertà". È quanto scrive il sindaco Dario Nardella su Twitter, postando le foto dell'opera completata dall'artista.