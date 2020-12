La Russa disintegra Fiano in diretta tv | «Stai zitto | vai a preparare un’altra legge antifascista» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Acceso scontro tra Ignazio Lae Emanueledurante lasu La7 de L’aria che tira. In trasmissione si parla di una signora che non è riuscita a fare il vaccino a antinfluenzale. Tutto è partito da La, che stava parlando dell’intervento in aula del ministro Roberto Speranza: «Quello che mi sorprende è la prosopopea dei rappresentanti di questo governo, Speranza è venuto a dirci con aria trionfale…». Ma mentre parlava è stato interrotto da. «Ogni volta che parlo intervieni a difesa di questo governo che nessuno può più difendere», ha sbottato il senatore di FdI. «Quando Speranza viene a dire che ci sarà il vaccino obbligatorio…». L’onorevole del Pd ha risposto farfugliando qualcosa sulla Regione Lombardia ma Lalo ha sovrastato: «Si vabbè, ...