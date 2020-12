La Roma blinda il primo posto nel girone di Europa League (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma (ITALPRESS) – La Roma vince e si mette in tasca il primo posto nel girone A di Europa League. Gli uomini di Fonseca rimontano per 3-1 lo Young Boys conquistando l'obiettivo con una giornata d'anticipo: a Nsema rispondono Mayoral, una perla assoluta di Calafiori, al primo gol con i capitolini, e la rete di Dzeko. Giallorossi che anche stasera si presentano in campo con un undici parecchio rimaneggiato, lasciando inizialmente in panchina alcuni tra i propri gioielli come Dzeko, Spinazzola e Pellegrini. Tra i giovani spazio e fiducia a Calafiori, protagonista della prima azione dei padroni di casa con un esterno velenoso al 2?. Al 7? invece è Bruno Peres ad andare vicino al vantaggio, ma il suo calcio di punizione è neutralizzato da Von Ballmoos. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Lavince e si mette in tasca ilnelA di. Gli uomini di Fonseca rimontano per 3-1 lo Young Boys conquistando l'obiettivo con una giornata d'anticipo: a Nsema rispondono Mayoral, una perla assoluta di Calafiori, algol con i capitolini, e la rete di Dzeko. Giallorossi che anche stasera si presentano in campo con un undici parecchio rimaneggiato, lasciando inizialmente in panchina alcuni tra i propri gioielli come Dzeko, Spinazzola e Pellegrini. Tra i giovani spazio e fiducia a Calafiori, protagonista della prima azione dei padroni di casa con un esterno velenoso al 2?. Al 7? invece è Bruno Peres ad andare vicino al vantaggio, ma il suo calcio di punizione è neutralizzato da Von Ballmoos. Le ...

