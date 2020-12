La natura 'vola' in Valmarecchia: censite dal Wwf 81 nuove specie tra farfalle e falene (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono ben 51 le specie di farfalle identificate nell'Osi Wwf di Ca' Brigida a Verucchio, circa il 40 % delle specie presenti in Romagna. Sono questi i risultati salienti della ricerca sui lepidotteri ... Leggi su riminitoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono ben 51 lediidentificate nell'Osi Wwf di Ca' Brigida a Verucchio, circa il 40 % dellepresenti in Romagna. Sono questi i risultati salienti della ricerca sui lepidotteri ...

Ultime Notizie dalla rete : natura vola La natura "vola" in Valmarecchia: censite dal Wwf 81 nuove specie tra farfalle e falene RiminiToday Missaglia: gli stornelli in volo nelle fotografie di Lina Rigamonti

In tanti si sono accorti delle "danze" di questi volatili e tra pareri negativi e positivi abbiamo raccolto quello di Lina Rigamonti, appassionata di fotografia e di ciò che la n ...

Stadio di Firenze, l’unica soluzione è puntare sulla bellezza

I fiorentini ci nascono e crescono in mezzo. La riconoscono al volo. E lo stadio Franchi, progettato da Pierluigi Nervi, è bellissimo. Oggi la città si divide: ristrutturare il vecchio o costruirne un ...

