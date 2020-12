La Musica scopre le sue Tendenze: "Con Bugiardo raccontiamo la Verità" - (Di giovedì 3 dicembre 2020) Diana Alfieri Daniele e Francesco Saibene, insieme al compagno d’infanzia Andrea Cuntrò, lanciano il loro nuovo singolo. E in questa videointervista al Giornale raccontano il loro viaggio bellissimo dentro la Musica Non siamo bugiardi: ci sanno fare. Non siate bugiardi: è il loro invito. Bugiardo del resto è anche il loro ultimo lavoro Daniele e Francesco Saibene sono due fratelli che fanno Musica. Sparando altissimo come lo sono stati i Jackson Five, i Bee Gees, gli Oasis. Sono ragazzi emergenti, facce nuove, e a volte si comincia così, respirando le stesse note, dividendo gli stessi suoni, trovando una sintonia che va oltre il legame di famiglia, e lo arricchisce, lo completa. Forse aiuta anche a non mollare quando a credere sei in due. I Carpenters erano un fratello e una sorella, Karen e Richard Carpenter; Gary e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Diana Alfieri Daniele e Francesco Saibene, insieme al compagno d’infanzia Andrea Cuntrò, lanciano il loro nuovo singolo. E in questa videointervista al Giornale raccontano il loro viaggio bellissimo dentro laNon siamo bugiardi: ci sanno fare. Non siate bugiardi: è il loro invito.del resto è anche il loro ultimo lavoro Daniele e Francesco Saibene sono due fratelli che fanno. Sparando altissimo come lo sono stati i Jackson Five, i Bee Gees, gli Oasis. Sono ragazzi emergenti, facce nuove, e a volte si comincia così, respirando le stesse note, dividendo gli stessi suoni, trovando una sintonia che va oltre il legame di famiglia, e lo arricchisce, lo completa. Forse aiuta anche a non mollare quando a credere sei in due. I Carpenters erano un fratello e una sorella, Karen e Richard Carpenter; Gary e ...

Quello che per molti nostalgici sembra un periodo di irritanti trap beat, da aspettare che passi come un nuvolone stringendo bene in mano il proprio ombrello, in realtà è solo l’alba di un movimento c ...

Musica e parole vibrano in ricordo di Andrea Mi

A poco più di sette mesi dalla sua scomparsa, Firenze ricorda Andrea Mi: dj, giornalista, architetto, docente e inesauribile anima della cultura e della ...

