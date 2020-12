La lezione di Giscard alla destra che l’Italia non ha (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 27 maggio 1974 i francesi, allora popolo giovane, 50 per cento sotto i trent’anni, videro un quarantenne con “passo felino e occhio da rapace” (scrisse il Figaro) attraversare a piedi Parigi per arrivare all’Eliseo. Valéry Giscard d’Estaing era appena stato eletto presidente, con 400 mila voti di scarto su François Mitterrand (50,8 cento) ed apriva una stagione nuova nella rappresentazione stessa della politica. Dopo i venticinque anni dominati dalla figura di paterna e pedagogica di De Gaulle, la breve parentesi di Pompidou deceduto per malattia prima della fine del mandato, mentre l’onda del 68 ancora muoveva aspettative di ogni genere, Giscard rappresentava un’alternativa di destra al gollismo, tecnocratica, competente, riformista in politica ed economia, ma radicale nell’idea di società. L’inizio di settennato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 27 maggio 1974 i francesi, allora popolo giovane, 50 per cento sotto i trent’anni, videro un quarantenne con “passo felino e occhio da rapace” (scrisse il Figaro) attraversare a piedi Parigi per arrivare all’Eliseo. Valéryd’Estaing era appena stato eletto presidente, con 400 mila voti di scarto su François Mitterrand (50,8 cento) ed apriva una stagione nuova nella rappresentazione stessa della politica. Dopo i venticinque anni dominati dfigura di paterna e pedagogica di De Gaulle, la breve parentesi di Pompidou deceduto per malattia prima della fine del mandato, mentre l’onda del 68 ancora muoveva aspettative di ogni genere,rappresentava un’alternativa dial gollismo, tecnocratica, competente, riformista in politica ed economia, ma radicale nell’idea di società. L’inizio di settennato ...

rotre54 : Chi non è più giovane ricorda autentici liberali come Baslini, Bozzi, Malagodi, Zanone. Che ci fa oggi un… - HuffPostItalia : La lezione di Giscard alla destra che l’Italia non ha -

Ultime Notizie dalla rete : lezione Giscard La lezione di Giscard alla destra che l’Italia non ha L'HuffPost La lezione di Giscard alla destra che l’Italia non ha

Giscard segnò innanzitutto una rottura con quella retorica, pur dichiarandosene figlio, rivendicando la Resistenza contro il nazismo e, benché giovanissimo, la partecipazione alla liberazione di Parig ...

La lezione di Giscard D'Estaign e le baruffe sul Mes - Il Punto di Alberto Orioli

Riascolta La lezione di Giscard D'Estaign e le baruffe sul Mes - Il Punto di Alberto Orioli di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 O ...

Giscard segnò innanzitutto una rottura con quella retorica, pur dichiarandosene figlio, rivendicando la Resistenza contro il nazismo e, benché giovanissimo, la partecipazione alla liberazione di Parig ...Riascolta La lezione di Giscard D'Estaign e le baruffe sul Mes - Il Punto di Alberto Orioli di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 O ...