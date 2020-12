La fragilità del nonno che passa il Natale da solo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) «Non è un fenomeno nuovo portato dalla pandemia. L’Italia è un paese con un gran numero di persone sole». Luca Salmieri, che insegna sociologia della famiglia e della cultura all’Università La Sapienza di Roma, lo precisa subito: il Covid amplia una situazione che c’era già. «Ben prima della pandemia, per quanto non se ne parlasse, c’era una quota ampia della popolazione italiana che risultava sola. Sono le famiglie unipersonali, non solo anziani, ma anche studenti e adulti. È una quota molto più vasta di quello che si immagina».