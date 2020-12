La fidanzata di Conte in auto blu. La Lamorgese ricostruisce la vicenda in aula: «Era turbata» (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Nella mattina del 26 ottobre personale del dispositivo di tutela del premier Conte si trovava nelle vicinanze dell’abitazione della signora Paladino in attesa che uscisse il presidente del Consiglio dei ministri». Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera. Lamorgese ne ha parlato rispondendo a una interrogazione di Alessandro Morelli (Lega) sull’eventuale uso dell’auto di servizio e della scorta del premier Conte da parte della compagna Olivia Paladino. Lamorgese alla Camera I fatti risalgono a qualche giorno fa e il tutto nasce da un’inchiesta condotta da Filippo Roma delle Le Iene. L’inviato avrebbe voluto avvicinare la compagnia del presidente del Consiglio ma è stato impossibile, perché dopo essersi rifugiata in un supermercato è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Nella mattina del 26 ottobre personale del dispositivo di tutela del premiersi trovava nelle vicinanze dell’abitazione della signora Paladino in attesa che uscisse il presidente del Consiglio dei ministri». Lo ha detto il ministro dell’Interno Lucianaal question time alla Camera.ne ha parlato rispondendo a una interrogazione di Alessandro Morelli (Lega) sull’eventuale uso dell’di servizio e della scorta del premierda parte della compagna Olivia Paladino.alla Camera I fatti risalgono a qualche giorno fa e il tutto nasce da un’inchiesta condotta da Filippo Roma delle Le Iene. L’inviato avrebbe voluto avvicinare la compagnia del presidente del Consiglio ma è stato impossibile, perché dopo essersi rifugiata in un supermercato è ...

Giorgiolaporta : Adesso che è ufficialmente aperta un’inchiesta sulla vicenda della scorta alla fidanzata di #Conte, verrà finalment… - Giorgiolaporta : L’unica colpa di Roberta #Angelilli è di aver fatto il suo dovere da cittadina e aver denunciato la questione della… - LegaSalvini : ++ LA LAMORGESE ASSOLVE CONTE: 'LA SCORTA LO ASPETTAVA VICINO A CASA DELLA FIDANZATA. LEI È STATA RIACCOMPAGNATA PE… - SecolodItalia1 : La fidanzata di Conte in auto blu. La Lamorgese ricostruisce la vicenda in aula: «Era turbata»… - Tony_Skid : RT @marco_gervasoni: Vedere i 5 stelle difendere il passaggio a casa della scorta dii Conte alla sua fidanzata è pura nemesi , per quelli i… -