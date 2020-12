La “febbre” per il vaccino cinese arriva anche in Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti pazzi per il vaccino cinese? Sembrerebbe di sì, almeno all’interno della più vasta comunità di cittadini del Dragone in Italia, quella di Prato, dove sarebbero già in molti ad essere rientrati in Cina – o a prepararsi a farlo – per farselo inoculare. E ha fatto scalpore la “confessione” di Wu Yang, un imprenditore di Prato intervistato dal quotidiano “La Nazione”, che ha raccontato di essere rientrato nel suo Paese e di essersi arruolato tra i volontari del vaccino di Sinovac, già ad agosto. Wu, 42 anni, originario di Wenzhou – una grande città con oltre tre milioni abitanti nella provincia sudorientale dello Zhejiang, dove si è sottoposto alla vaccinazione sperimentale – ha detto di sentirsi bene e di non avere accusato nessun effetto collaterale. anche se il consolato cinese ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti pazzi per il? Sembrerebbe di sì, almeno all’interno della più vasta comunità di cittadini del Dragone in, quella di Prato, dove sarebbero già in molti ad essere rientrati in Cina – o a prepararsi a farlo – per farselo inoculare. E ha fatto scalpore la “confessione” di Wu Yang, un imprenditore di Prato intervistato dal quotidiano “La Nazione”, che ha raccontato di essere rientrato nel suo Paese e di essersi arruolato tra i volontari deldi Sinovac, già ad agosto. Wu, 42 anni, originario di Wenzhou – una grande città con oltre tre milioni abitanti nella provincia sudorientale dello Zhejiang, dove si è sottoposto alla vaccinazione sperimentale – ha detto di sentirsi bene e di non avere accusato nessun effetto collaterale.se il consolato...

Paolosantagata5 : RT @HuffPostItalia: La “febbre” per il vaccino cinese arriva anche in Italia - HuffPostItalia : La “febbre” per il vaccino cinese arriva anche in Italia - SpazziGherardo : @roberto_palazzo @TigerDo40857292 Nono intendo proprio distopiche. Una società dove ti controllano la febbre entran… - Joe911S : @redcatontheroof Si, e anche il mio collega a quanto pare, febbre per 48h e sinusite, dovute a para-virus.... pur r… - hevronstairs : mia nonna mi ha chiesto se mi sento male e ho la febbre ma io ho solo pianto per abyss -

Ultime Notizie dalla rete : “febbre” per Il bimbo piange prima di dormire, come calmarlo Emerge il Futuro