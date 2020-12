La Bonhomme Richard sarà demolita (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo scorso luglio un’esplosione ha sconquassato lo scafo della Uss Bonhomme Richard, una nave da assalto anfibio (Lhd-6) della Marina degli Stati Uniti, che si trovava nel porto di San Diego per dei lavori di ristrutturazione e rimodernamento. L’incendio che ne è scaturito, che ha imperversato per giorni, ha provocato seri danni all’unità navale mentre InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo scorso luglio un’esplosione ha sconquassato lo scafo della Uss, una nave da assalto anfibio (Lhd-6) della Marina degli Stati Uniti, che si trovava nel porto di San Diego per dei lavori di ristrutturazione e rimodernamento. L’incendio che ne è scaturito, che ha imperversato per giorni, ha provocato seri danni all’unità navale mentre InsideOver.

mazziottidicels : The U.S. Navy Is Down One Carrier. The Royal Navy Has Two. They Could Combine Forces. via @forbes… - difesa_online : La U.S. #Navy dismetterà la USS #Bonhomme #Richard - ItalianoRt : ??????? LA MARINA DEGLI #STATIUNITI RITIENE IMPOSSIBILE LA RIPARAZIONE DELLA #USSBONHOMMERICHARD E ORDINA LO SMANTELL… - DifesaAres : L’USS Bonhomme Richard verrà demolita - mazzettam : Come previsto la USS Bonhomme Richard sarà demolita perché ripararla costa troppo tempo e denaro. Nel luglio scorso… -

