La Bbc censura “Fairytale of New York” dei Pogues. Nick Cave s’incazza: “Capolavoro mutilato” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Londra, 3 nov – La Bbc censura anche questo Natale Fairiytale of New York dei Pogues. Una canzone che, ormai, nel mondo anglosassone è sinonimo di Natale. Il perché è presto detto: la prima frase è “It was Christmas eve, babe” e il resto va da sé. Certo, trattandosi di uno scambio collerico tra due (forse) ex amanti non mancano gli insulti tra i due, in pieno stile di Shane MacGowan. Tra questi insulti, anche un paio ritenuti “omofobici”. E sebbene non sia la prima volta che vengono sostituiti nel nome del politicamente corretto, questa volta è il cantautore Nick Cave a vederci rosso e a perdere le staffe. La Bbc censura i Pogues, Cave risponde “Cari Joseph e Roy”, scrive Cave sul suo blog a due fan che gli hanno chiesto un’opinione sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Londra, 3 nov – La Bbcanche questo Natale Fairiytale of New York dei. Una canzone che, ormai, nel mondo anglosassone è sinonimo di Natale. Il perché è presto detto: la prima frase è “It was Christmas eve, babe” e il resto va da sé. Certo, trattandosi di uno scambio collerico tra due (forse) ex amanti non mancano gli insulti tra i due, in pieno stile di Shane MacGowan. Tra questi insulti, anche un paio ritenuti “omofobici”. E sebbene non sia la prima volta che vengono sostituiti nel nome del politicamente corretto, questa volta è il cantautorea vederci rosso e a perdere le staffe. La Bbcrisponde “Cari Joseph e Roy”, scrivesul suo blog a due fan che gli hanno chiesto un’opinione sulla ...

