Kettlebell | benefici ed esercizi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Che cos’è ilImmancabili in ogni palestra professionale, isono delle pesanti palle di ghisa con maniglia, utilizzate per aumentare forza ed esplosività in tutto il corpo. Per la loro versatilità ed efficacia sono ormai un accessorio molto presente anche negli allenamenti a casa, dove occupano meno spazio rispetto a bilancieri e panche. Ne esistono diversi tipi e di vari pesi, dagli 8 ai 48 kg i più comuni, ma si superano anche i 54 kg, per i Maciste che si dedicano alle competizioni. Dove sono nati iAnche se pare che già i monaci Shaolin ne usassero una forma arcaica, icome li conosciamo oggi hanno la loro origine in Russia. Erano in realtà delle vere palle di cannone a cui furono montate delle maniglie per facilitarne lo spostamento e che venivano rotte prima di inserire ...