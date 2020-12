Kasia Smutniak: “Per guarire sono andata dai santoni” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Kasia Smutniak fa un’importante rivelazione ai suoi fan. Quando ormai la malattia era diventata per lei un incubo un’unica soluzione la sembrava possibile. Kasia Smutniak oggi alle 19.17 la vedremo in televisione sul canale Cine34 nel film “Al momento giusto” diretto da Giorgio Panariello. Una commedia che vede al centro della storia un giornalista, interpretato Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.fa un’importante rivelazione ai suoi fan. Quando ormai la malattia era diventata per lei un incubo un’unica soluzione la sembrava possibile.oggi alle 19.17 la vedremo in televisione sul canale Cine34 nel film “Al momento giusto” diretto da Giorgio Panariello. Una commedia che vede al centro della storia un giornalista, interpretato

realismocosmico : Io qui a dire che Kasia Smutniak è una bella persona ed una brava attrice - ecirtaeb_ : @giulielle16_ Per me è facilissimo: Matteo Martari per gli uomini e Kasia Smutniak per le donne. - BeTrash93 : Ma cosa 16esima che Kasia Smutniak è una DEA - santanaslam : Kasia Smutniak per me è tipo l’apotesi della bellezza, dello stile, della grazia, della figaggine #gfvip - Crazyvalentine_ : Loro parlano di Kasia Smutniak e io penso a Pietro Taricone ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak Kasia Smutniak in abito da sposa celebra la forza senza confini delle donne: «I limiti non esistono» Donna Fanpage Kasia Smutniak: “Per guarire sono andata dai santoni”

Kasia Smutniak fa un'importante rivelazione ai suoi fan. La malattia era diventata per lei un incubo solo una soluzione la sembrava possibile.

Tutti contro tutti: una clip esclusiva

L'Academy lo ha appena premiato come miglior film. La Warner lo ha già lanciato in DVD e Blu-Ray. Le interviste esclusive a Ben Affleck e John Goodman [leggi] ...

Kasia Smutniak fa un'importante rivelazione ai suoi fan. La malattia era diventata per lei un incubo solo una soluzione la sembrava possibile.L'Academy lo ha appena premiato come miglior film. La Warner lo ha già lanciato in DVD e Blu-Ray. Le interviste esclusive a Ben Affleck e John Goodman [leggi] ...