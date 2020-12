Juventus Women, Salvai guarita dal Covid-19: comunicato ufficiale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bellissima notizia per Cecilia Salvai e la Juventus Women di Rita Guarino. Il risultato dell’ultimo tampone effettuato dalla calciatrice bianconera ha dato esito negativo, con Salvai dunque disponibile al rientro all’attività agonistica. LEGGI ANCHE: Juventus-Dinamo Kiev, l'exploit di Chiesa: ipotesi tridente per il futuro Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Cecilia Salvai ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice può tornare alla regolare attività“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bellissima notizia per Ceciliae ladi Rita Guarino. Il risultato dell’ultimo tampone effettuato dalla calciatrice bianconera ha dato esito negativo, condunque disponibile al rientro all’attività agonistica. LEGGI ANCHE:-Dinamo Kiev, l'exploit di Chiesa: ipotesi tridente per il futuro Questo ildella: “Ceciliaha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice può tornare alla regolare attività“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

