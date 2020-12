Juventus, tegola Demiral: salterà il Barcellona (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juventus perde Merih Demiral. Il difensore centrale ha riportato lesione alla coscia destra e non sarà a disposizione per i match contro il Torino (sabato), il Barcellona (martedì) e il Genoa (domenica 13). Una tegola per Andrea Pirlo, orfano anche di Giorgio Chiellini. L’ex Fiorentina si è fermato ieri in allenamento per una lesione al bicipite femorale. Juventus: si ferma Demiral Totale emergenza per la squadra bianconera che dovrà contare soltanto sulle prestazioni di De Ligt, Bonucci e Danilo. Il difensore italiano è appena rientrato dopo il problema accusato durante il ritiro in Nazionale. Leggi anche:Chiesa Juventus: “Pirlo in allenamento mi chiede una cosa in particolare” Formazione da sperimentare soprattutto in vista del Barcellona, match ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Laperde Merih. Il difensore centrale ha riportato lesione alla coscia destra e non sarà a disposizione per i match contro il Torino (sabato), il(martedì) e il Genoa (domenica 13). Unaper Andrea Pirlo, orfano anche di Giorgio Chiellini. L’ex Fiorentina si è fermato ieri in allenamento per una lesione al bicipite femorale.: si fermaTotale emergenza per la squadra bianconera che dovrà contare soltanto sulle prestazioni di De Ligt, Bonucci e Danilo. Il difensore italiano è appena rientrato dopo il problema accusato durante il ritiro in Nazionale. Leggi anche:Chiesa: “Pirlo in allenamento mi chiede una cosa in particolare” Formazione da sperimentare soprattutto in vista del, match ...

