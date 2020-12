Juventus, infortunio Demiral: il comunicato sulle condizioni del difensore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Merih Demiral ko nel corso della sfida tra Juventus e Dinamo Kiev. Il comunicato del club bianconero con i tempi di recupero Non arrivano buone notizie sul fronte Merih Demiral. Il difensore finito ko ieri nel corso di Juventus-Dinamo Kiev ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Ecco il comunicato del club bianconero. IL comunicato – «In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Merihko nel corso della sfida trae Dinamo Kiev. Ildel club bianconero con i tempi di recupero Non arrivano buone notizie sul fronte Merih. Ilfinito ko ieri nel corso di-Dinamo Kiev ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Ecco ildel club bianconero. IL– «In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merihoggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sueverranno rivalutate tra 10 giorni». Leggi su Calcionews24.com

