Juventus | Cristiano Ronaldo segna e supera un nuovo traguardo

L'ennesimo dato incredibile della carriera di Cristiano Ronaldo, una macchina da gol che non accenna ad arrestarsi La rete alla Dinamo Kiev ha permesso a Cristiano Ronaldo di raggiungere i 750 gol in carriera ma questa non è l'unica statistica relativa alla sfida di ieri sera. Come segnalato da Squawka Football, l'attaccante della Juventus ha segnato almeno 10 gol fra tutte le competizione per la sedicesima stagione consecutiva. La peculiarità è che in questo 2020/21 per raggiungere questo obiettivo ha impiegato solo otto partite.

