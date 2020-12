Juventus | Chiesa | doppia prima gioia bianconera 20 anni dopo papà Enrico

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Federicosegna e trascina lanella vittoria contro la Dinamo Kiev. Per l’ex attaccante viola la: primo gol in Champions e in bianconero Festaallo “Stadium”, che si gode il veroe blinda la qualificazione agli Ottavi di Champions. Nell’ultima sfida a Barcellona, lasi giocherà il Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"La Juventus spegne la Dinamo. Chiesa più i soliti CR7 e Morata". Col vento in Coppa. Chiesa al centro del villaggio bianconero. Per l’ex viola il primo gol da juventino, a inaugurare il rotondo 3-0 ...Tutto facile con la Dinamo Kiev, ma si può pensare che quella di ieri sia stata la serata della consacrazione per Chiesa. O almeno un altro step importante nella sua carriera, la scintilla per accende ...