Juventus | Chiesa cambia i bianconeri | ecco il nuovo scenario tattico

Primo gol in Champions League per Chiesa e un nuovo quadro tattico pronto a valorizzare totalmente le caratteristiche offensive dell'ex Fiorentina: occhio al nuovo piano di Pirlo. Primo gol in Champions League e sorriso ritrovato dopo un periodo caratterizzato da troppi alti e bassi. Chiesa si prepara a conquistare totalmente la fiducia di Pirlo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

