Juve, tegola Demiral: lesione al retto femorale della coscia destra (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha reso note le condizioni di Merih Demiral dopo lo stop di ieri sera in Champions League. Questo il comunicato del club bianconero: “In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.” Foto: Demiral Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lantus, attraverso una nota ufficiale, ha reso note le condizioni di Merihdopo lo stop di ieri sera in Champions League. Questo il comunicato del club bianconero: “In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merihoggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.” Foto:Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

E il responso ha rappresentato una vera e propria tegola per mister Pirlo e la sua difesa, già orfana di Giorgio Chiellini: per Demiral lesione al retto femorale della coscia destra. Nuovi accertament ...

Demiral inguaia la difesa Juve: ecco quanto starà fuori il turco. L'ex Sassuolo ha rimediato una lesione alla coscia destra ...

E il responso ha rappresentato una vera e propria tegola per mister Pirlo e la sua difesa, già orfana di Giorgio Chiellini: per Demiral lesione al retto femorale della coscia destra.