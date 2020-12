Justin Bieber: "Vorrei una piccola tribù, ma avrò tanti figli quanti ne desidererà Hailey. È il suo corpo" (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Amerei avere una piccola tribù, ma avrò tanti figli quanti vorrà averne Hailey. È il suo corpo, e deve poterne fare quello che vuole. Credo voglia avere pochi figli”. Justin Bieber, ospite dell’Ellen DeGeneres Show, racconta il suo desiderio di paternità, pronto però a rispettare le esigenze della moglie, la modella Hailey Baldwin, sposata nel 2018. Il cantante è pronto a tatuarsi sulla schiena il nome dei suoi bambini, ma al momento, nessuna gravidanza in vista. “Credo che Hailey voglia riuscire a fare alcune cose come donna prima di diventare madre”, ha raccontato nel salotto di Ellen DeGeneres, “Non è pronta, ancora, e va bene così”.Non è la prima volta che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Amerei avere una, mavorrà averne. È il suo, e deve poterne fare quello che vuole. Credo voglia avere pochi”., ospite dell’Ellen DeGeneres Show, racconta il suo desiderio di paternità, pronto però a rispettare le esigenze della moglie, la modellaBaldwin, sposata nel 2018. Il cantante è pronto a tatuarsi sulla schiena il nome dei suoi bambini, ma al momento, nessuna gravidanza in vista. “Credo chevoglia riuscire a fare alcune cose come donna prima di diventare madre”, ha raccontato nel salotto di Ellen DeGeneres, “Non è pronta, ancora, e va bene così”.Non è la prima volta che ...

