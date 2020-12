Jacovitti | il genio del fumetto “padre” di Cocco Bill | un anticomunista che usava l’arma dell’ironia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) «Sono solitario. Gli umoristi sono o tristi o solitari o matti. Io sono tutte e tre le cose messe insieme». Così, con un appena palpabile velo di malinconia, si descriveva sinteticamente Benito. Per presentarlo, in modo immediato, ma forse riduttivo, affermiamo che era undel. Le generazioni italiane degli anni ‘60 ‘70, sono cresciute accompagnati dall’indimenticabile frase rivolta loro, dai genitori: «Dopo Carosello a letto», e dal fantastico mondo del Diario Vitt, del qualeera autore e inventore.e i giovani dell’epoca Binomio di spensierata adolescenza. Diario scolastico, all’interno del quale, i ragazzi organizzavano impegni e doveri di scuola. Per le vignette in esso presenti, i giovani dell’epoca trovavano modo di alimentare la fantasia e il ...