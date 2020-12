“Italiani figli di pu***na”. Spunta il video segreto di Sy, il senegalese che incendiò il bus coi bambini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – E’ stato reso pubblico il video di Ousseynou Sy, il senegalese che il 20 marzo 2019 incendiò il bus di cui era alla guida e sul quale viaggiavano 52 bambini, gli insegnanti e una bidella di una scuola di Crema. Nel filmato, girato alcuni giorni prima dell’attentato e pubblicato stamattina in esclusiva dal Giornale, vi sono le dichiarazioni di puro odio che Sy rivolge agli italiani, «che vanno a messa la domenica e chiudono gli occhi davanti ai morti nel Mediterraneo». Un manifesto d’intenzioni vero e proprio che ha preceduto di qualche giorno l’atroce tentativo di sacrificare 52 minori per «vendicare i bambini morti in mare». Pubblicato su internet, su di esso era poi calato – forse per paura di emulazioni – il segreto imposto sia dalla Procura che da Ilio Mannucci, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – E’ stato reso pubblico ildi Ousseynou Sy, ilche il 20 marzo 2019il bus di cui era alla guida e sul quale viaggiavano 52, gli insegnanti e una bidella di una scuola di Crema. Nel filmato, girato alcuni giorni prima dell’attentato e pubblicato stamattina in esclusiva dal Giornale, vi sono le dichiarazioni di puro odio che Sy rivolge agli italiani, «che vanno a messa la domenica e chiudono gli occhi davanti ai morti nel Mediterraneo». Un manifesto d’intenzioni vero e proprio che ha preceduto di qualche giorno l’atroce tentativo di sacrificare 52 minori per «vendicare imorti in mare». Pubblicato su internet, su di esso era poi calato – forse per paura di emulazioni – ilimposto sia dalla Procura che da Ilio Mannucci, il ...

matteosalvinimi : Mamme e papà separati e divorziati coi loro figli, nonni e anziani soli, disabili senza assistenza. Almeno a… - matteosalvinimi : Oggi in Senato ho portato la voce di milioni di italiani. Non 'capricci' o 'voglia di vacanze', ma storie di vita v… - floatingboy : RT @GioChirilly: Quelli che non vogliono i confini nel mondo ci hanno chiuso dentro i confini regionali dell'Italia. Madri e padri che non… - 2Disastro : RT @Poiana46: Per gli irregolari vaccino gratis. Invece mio figlio con moglie che fra pochi giorni dovrà partorire, deve pagarselo. Poi bla… - zazoomblog : «Italiani fate schifo siete figli di…»: ecco il video di Sy l’uomo che dirottò e incendiò uno scuolabus - #«Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : “Italiani figli Osservatorio Nescafé Dolce Gusto in collaborazione con BVA Doxa: gli italiani e il rapporto con i brand oltre il 40% degli italiani è oggi piu' attento alla reputazione delle marche che sceglie e in questo anno particolare oltre il 20% è diventato più fedele Fortune Italia