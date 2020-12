Italia verso zona gialla | cosa cambia a dicembre

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alice Torri La Lombardia, stando a quanto dichiarato dallo stesso Speranza in Senato, non è l’unica regione destinata are colore a. “Tuttavala“, ha infatti spiegato il ministro dopo aver anticipato il piano vaccini in. Lo stesso, però, ha poi invitato tutti alla cautela, confermando l’intenzione dell’Esecutivo di vietare Impronta Unika.