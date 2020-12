Italia, oggi il sorteggio della fase finale della Nations League (Di giovedì 3 dicembre 2020) oggi l’Italia conoscerà il proprio avversario nella semifinale di Nations League. Tutti i dettagli del sorteggio Questo pomeriggio alle 17:30 a Nyon si terrà il sorteggio della fase finale della UEFA Nations League 2021. Oltre all’Italia di Roberto Mancini al sorteggio parteciperanno Belgio, Francia e Spagna. La manifestazione dovrebbe tenersi in Italia ma la scelta ufficiale del paese ospitante sarà confermata durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre. Il sorteggio deciderà i due accoppiamenti per le semifinali, senza teste di serie o restrizioni; ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020)l’conoscerà il proprio avversario nella semidi. Tutti i dettagli delQuesto pomeriggio alle 17:30 a Nyon si terrà ilUEFA2021. Oltre all’di Roberto Mancini alparteciperanno Belgio, Francia e Spagna. La manifestazione dovrebbe tenersi inma la scelta ufficiale del paese ospitante sarà confermata durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre. Ildeciderà i due accoppiamenti per le semifinali, senza teste di serie o restrizioni; ...

