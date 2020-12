‘Italia Cashless’: parte il piano cash back 10% del Governo per incentivare l’uso delle carte di credito (Di giovedì 3 dicembre 2020) Italia cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno. Già a partire dall’8 dicembre e fino al 31 dicembre, con Extra cashback di Natale, sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del 2021. Con il cashback, a partire dal 1 gennaio 2021, si ottiene il rimborso del 10% sull’importo degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Italialess è ilmesso a punto dalperdidi, debito e app di pagamento, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno. Già a partire dall’8 dicembre e fino al 31 dicembre, con Extradi Natale, sono sufficienti 10 acquisti condidi debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del 2021. Con il, a partire dal 1 gennaio 2021, si ottiene il rimborso del 10% sull’importo degli ...

