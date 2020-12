Iran, rinviata l’esecuzione del ricercatore Djalali. L’appello del collega italiano: «Solo l’Ue può fare qualcosa ora» – L’intervista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre il trasferimento nella prigione di Rajaei Shahr, a Kajar, in vista dell’esecuzione che sarebbe dovuta avvenire questa mattina. Ieri, 2 dicembre, l’annuncio di un rinvio di qualche giorno. La vita di Ahmadreza Djalali, il ricercatore con passaporto svedese e Iraniano, arrestato e condannato a morte in Iran nel 2016 continua a essere appesa a un filo. Da quattro anni la moglie Vida Mehran Nia e l’avvocata Helaleh Mousavian stanno provando a sospendere l’esecuzione, e a far uscire il ricercatore di prigione. Tanti gli appelli arrivati dalla comunità internazionale e dall’Italia dove Djalali ha passato tre anni all’università del Piemonte Orientale come studente del Crimedim, un centro di ricerca in Emergenza e Medicina dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre il trasferimento nella prigione di Rajaei Shahr, a Kajar, in vista delche sarebbe dovuta avvenire questa mattina. Ieri, 2 dicembre, l’annuncio di un rinvio di qualche giorno. La vita di Ahmadreza, ilcon passaporto svedese eiano, arrestato e condannato a morte innel 2016 continua a essere appesa a un filo. Da quattro anni la moglie Vida Mehran Nia e l’avvocata Helaleh Mousavian stanno provando a sospendere, e a far uscire ildi prigione. Tanti gli appelli arrivati dalla comunità internazionale e dall’Italia doveha passato tre anni all’università del Piemonte Orientale come studente del Crimedim, un centro di ricerca in Emergenza e Medicina dei ...

fattoquotidiano : Iran, “rinviata di alcuni giorni l’esecuzione dello scienziato Djalali”: la corsa contro il tempo per salvargli la… - Tg3web : In Iran, rinviata di alcuni giorni l'esecuzione del ricercatore Ahmad Reza Jalali che ha vissuto e lavorato anche i… - ilpost : L’esecuzione della condanna a morte dello scienziato svedese-iraniano Ahmadreza Djalali è stata rinviata - paki74 : RT @cjmimun: L'impiccagione di Ahmad Reza Djalali, il medico iraniano-svedese condannato a morte in Iran per spionaggio, e' stata rinviata… - NewsMondo1 : Pressione sull’Iran, l’esecuzione di Djalali rinviata -