Ippolito (Spallanzani) sul vaccino: “Chi ha già avuto il Covid non deve farlo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Secondo il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e infettivologo del Comitato tecnico scientifico, «Chi ha già avuto il Covid non si deve fare il vaccino perché ha degli anticorpi naturali». Lo ha dichiarato durante il suo intervento in diretta su Radio anch’io, parlando del vaccino contro il coronavirus che, secondo quanto annunciato dal ministro Speranza, sarà disponibile da gennaio del 2021. «Semmai – ha specificato Ippolito – si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione». Quindi chi ha avuto il Covid è immune? Dichiarazioni che smentiscono in gran parte quelle diffuse dagli esperti dei vari ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Secondo il professor Giuseppe, direttore scientifico dell’Istitutoe infettivologo del Comitato tecnico scientifico, «Chi ha giàilnon sifare ilperché ha degli anticorpi naturali». Lo ha dichiarato durante il suo intervento in diretta su Radio anch’io, parlando delcontro il coronavirus che, secondo quanto annunciato dal ministro Speranza, sarà disponibile da gennaio del 2021. «Semmai – ha specificato– si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione». Quindi chi hailè immune? Dichiarazioni che smentiscono in gran parte quelle diffuse dagli esperti dei vari ...

rtl1025 : ?? 'Chi ha avuto il #Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai do… - StefaniaFalone : Quindi non è d'accordo con il prof.Ippolito dello #Spallanzani? - CiaobyDany : RT @Open_gol: Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma apre alla possibilità di non vaccinare chi è già guarito dalla Covid-19, monitora… - augusto_amato : Ippolito (Spallanzani): “Chi ha avuto il Covid non deve fare il vaccino”. Locatelli: “Entro inizio autunno l’avrann… - cris_strega : RT @IlPrimatoN: Semmai – ha specificato Ippolito – si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può c… -