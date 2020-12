Ippolito (Spallanzani): «Chi ha già avuto il Covid non deve vaccinarsi: per loro possibile un vaccino diverso» (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha sviluppato degli anticorpi in modo naturale». A dirlo è il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, intervenendo ai microfoni di Radio anch’io, cercando di chiarire alcuni dubbi in merito alla campagna vaccinale anti-Covid che prenderà il via nei prossimi mesi. Il professor Ippolito ha voluto chiarire un aspetto di massima rilevanza (tanto quanto di possibile confusione) sottolineando che sarà comunque necessario «controllare i livelli degli anticorpi nel sangue». Questo perché «qualora questi anticorpi sviluppati dovessero scendere» – esponendo potenzialmente dunque la persona a un nuovo ipotetico contagio, ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Chi ha giàilnon sivaccinare perché ha sviluppato degli anticorpi in modo naturale». A dirlo è il professor Giuseppe, direttore scientifico dell’Istitutodi Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, intervenendo ai microfoni di Radio anch’io, cercando di chiarire alcuni dubbi in merito alla campagna vaccinale anti-che prenderà il via nei prossimi mesi. Il professorha voluto chiarire un aspetto di massima rilevanza (tanto quanto diconfusione) sottolineando che sarà comunque necessario «controllare i livelli degli anticorpi nel sangue». Questo perché «qualora questi anticorpi sviluppati dovessero scendere» – esponendo potenzialmente dunque la persona a un nuovo ipotetico contagio, ...

