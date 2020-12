Ippolito (Spallanzani): 'Chi ha avuto il Covid non dovrà vaccinarsi' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Controllare il livello degli anticorpi corporei - semmai - e non vaccinarsi per il nuovo coronavirus. Lo dice il direttore scientifico dell'Istituto di Roma, che ha dichiarato ai microfoni di Radio ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Controllare il livello degli anticorpi corporei - semmai - e nonper il nuovo coronavirus. Lo dice il direttore scientifico dell'Istituto di Roma, che ha dichiarato ai microfoni di Radio ...

rtl1025 : ?? 'Chi ha avuto il #Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai do… - commodas : «Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali». Lo ha detto Giuseppe Ippolito… - messveneto : Ippolito: “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi”: Il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma: «Credo c… - Italia_Notizie : Ippolito (Spallanzani): “Chi ha avuto il Covid non deve fare il vaccino”. Locatelli: “Entro inizio autunno l’avrann… - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Covid, Ippolito (Spallanzani): «Chi è stato contagiato non deve vaccinarsi» -