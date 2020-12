Ippolito: “Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha anticorpi naturali” (Di giovedì 3 dicembre 2020) In diretta su Radio anch’io è intervenuto il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Ha parlato di vaccini anti Covid, dicendo che chi ha già contratto il virus non avrà la necessità di vaccinarsi. “Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali. Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) In diretta su Radio anch’io è intervenuto il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe. Ha parlato di vaccini anti, dicendo che chi ha già contratto il virus non avrà la necessità di vaccinarsi.ha giàilnon siha deglinaturali. Semmai si dovrà controllare il livello die quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”. L'articolo ilNapolista.

