“Io Sono Luca” è il nuovo singolo dei Dellai! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 4 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “IO Sono Luca” (Universal Music Italia/LucaRedCrew), brano inedito del duo DELLAI attualmente in gara per questa edizione di AMASANREMO. Superata la prima fase del concorso di Area Sanremo, i fratelli Matteo e Luca Dellai si trovano ad affrontare un’accesa, ma illuminante discussione che fa perno sul titolo del brano in gara, intitolato inizialmente “Castelli di Carte”. Il duo e i suoi addetti ai lavori giungono, infine, alla conclusione che quella canzone parla proprio di Luca, coautore e protagonista di un brano che, in fondo, rispecchia un po’ tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. La canzone è stata così associata ad un nuovo, importante significato, ma anche ad un nuovo titolo: “IO Sono ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 4 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “IO(Universal Music Italia/LucaRedCrew), brano inedito del duo DELLAI attualmente in gara per questa edizione di AMASANREMO. Superata la prima fase del concorso di Area Sanremo, i fratelli Matteo e Luca Dellai si trovano ad affrontare un’accesa, ma illuminante discussione che fa perno sul titolo del brano in gara, intitolato inizialmente “Castelli di Carte”. Il duo e i suoi addetti ai lavori giungono, infine, alla conclusione che quella canzone parla proprio di Luca, coautore e protagonista di un brano che, in fondo, rispecchia un po’ tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. La canzone è stata così associata ad un, importante significato, ma anche ad untitolo: “IO...

