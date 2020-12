Inzaghi: «Pereira meritava il gol» – VIDEO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato al termine della partita contro il Borussia Dortmund Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund terminata 1-1. «Mi dispiace un po’ per Pereira perché è entrato molto bene e avrebbe meritato un gol che sarebbe stato molto importante per noi e per lui. Col Brugge sarà una partita importantissima, ma anche in campionato ne abbiamo una altrettanto importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Simoneha parlato al termine della partita contro il Borussia Dortmund Simone, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund terminata 1-1. «Mi dispiace un po’ perperché è entrato molto bene e avrebbe meritato un gol che sarebbe stato molto importante per noi e per lui. Col Brugge sarà una partita importantissima, ma anche in campionato ne abbiamo una altrettanto importante». Leggi su Calcionews24.com

