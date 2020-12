Involtini di pesce spada piccanti di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ancora una puntata dedicata al Lazio quella didi oggi 3 dicembre 2020. Grande attenzione anche alla produzione di olio di questa regione. Eche cosa ci ha preparato nella sua ricetta giornaliera? Oggi cuciniamodiun piatto che potrebbe essere molto buono anche per la vigilia di Natale o per le feste in generale, che ne pensate? Come avrete vistoin queste puntate invernali diprepara una sola ricetta. E in questo caso ha scelto un olio della Tuscia visto che nella puntata si parla proprio di questo genere di prodotti. Vediamo quindi la ricetta di questidi ...