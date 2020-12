Intesa Sanpaolo | per The Banker è Bank of the Year in Italy e in Western Europe

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Interrotto lo scorso ottobre per l’emergenza Covid, il Festival dei concerti della liuteria toscana torna da sabato 5 dicembre, in versione online: otto appuntamenti proposti in diretta (ore 19) dall’ ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo si è aggiudicata i premi ‘Bank of the Year in Western Europe’ e ‘Bank of the Year in Italy’ dall’autorevole mensile economico-finanziario londinese THE BANKER del Gruppo ...