Inquinamento fiume Sarno: 36 aziende sequestrate e 144 denunce, sanzioni per oltre 200 mila euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ormai da oltre sei mesi, e soprattutto dal termine del primo lock – down, i Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari hanno intrapreso una complessa e incessante campagna di controlli, anche con l'ausilio di droni, tesi a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrografico del fiume Sarno. Già la prima fase dei controlli aveva portato alla denuncia in stato di libertà di nr. 48 persone e all'individuazione di nr. 26 scarichi abusivi, con contestuali nr. 15 sanzioni amministrative; successivamente, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli con i dipendenti Nuclei Operativi Ecologici di Napoli e Salerno e dei Gruppi Carabinieri Forestali di Napoli, Avellino ...

