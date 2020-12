Ingressi Rsa, attesa per il nuovo Dpcm Ats: ecco quali sono le regole vigenti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un comunicato di Ats Bergamo precisa quale è la situazione in Lombardia per quanto riguarda le normative sugli accessi alle Rsa di parenti e volontari. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un comunicato di Ats Bergamo precisa quale è la situazione in Lombardia per quanto riguarda le normative sugli accessi alle Rsa di parenti e volontari.

maffraPDN : @carlopaolofesta 2/2 per esempio gestire i mezzi pubblici, program gli ingressi nelle scuole, mettere in sicurezza… - ilPhirlosofo : @Chow_Chow_678_ Papi ha avuto il covid ma è guarito ora sta meglio, ma non lo posso vedere da un po’ perché hanno c… - mindthekarma : @ClaudioCabe2 Da un lato significa che a causa sovraccarico in TI vanno solo quelli con > aspettativa di vita e qui… - infoitinterno : Il diktat sulle Rsa: “Stop a nuovi ingressi se ci sono dei contagiati”. Ma è rivolta - PiacenzaPress : La Rsa 'Duemiglia' rimane Covid-free: sanificazione continua e regole scrupolose per i nuovi ingressi -

Ultime Notizie dalla rete : Ingressi Rsa Ingressi Rsa, attesa per il nuovo Dpcm Ats: ecco quali sono le regole vigenti L'Eco di Bergamo RSA: il Ministero sdogana le "sale degli abbracci"

Il Ministero della Salute dà nuove disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice. «Il distanziamento fisico e le restrizioni ai contat ...

Le Rsa riaprono con la “stanza degli abbracci”

Le nuove regole per far visita ai parenti nelle Rsa: sala degli abbracci, tampone rapido eseguito in loco, visite a chi è in fin di vita ...

Il Ministero della Salute dà nuove disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice. «Il distanziamento fisico e le restrizioni ai contat ...Le nuove regole per far visita ai parenti nelle Rsa: sala degli abbracci, tampone rapido eseguito in loco, visite a chi è in fin di vita ...