Indovina chi guardo a cena? La maratona tv-dinner perfetta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Serata «Bianco e nero» La passione per gli scacchi non era così in auge dai tempi di Bobby Fischer. Solo sette puntate e La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit, Netflix) ci ha avvicinati come mai prima al mondo della giovane e tormentata campionessa Beth Harmon, che ha il volto e la grazia tormentata dell’attrice Anya Taylor-Joy, ex ballerina. Per organizzare la maratona cena-binge watching perfetta e seguirla tra i grand hotel e le competizioni nell’atmosfera tesa e fascinosa tanto Guerra fredda di quegli anni, non c’è bisogno di procurarsi gli strepitosi abiti creati per lei dalla costumista Gabriele Binder, che si è ispirata a Audrey Hepburn (facile), ma anche a Edie Sedgwick, la musa di Andy Warhol (meno facile). Ma se la serie ha giocato tanto sul bianco e nero, anche il menu può fare altrettanto. In omaggio alla trasferta per il torneo in Russia – che in realtà è Berlino, tutta la serie è girata nella capitale tedesca – noi proponiamo questo abbinamento Est-Ovest: caviale + cocktail (Il Gibson, una variante del Martini Dry con cipolline.). Anche le ottime uova di salmone, in tono cromatico con i capelli di Beth, daranno scacco matto. Per un’occasione speciale, un piatto speciale. E niente è più adatto del caviale, il «cibo degli zar», per assistere alla grande finale che si svolge in Russia tra la giovane Beth e il campione del mondo Vasily Borgov. Che sia il più pregiato Beluga, dalle uova grandi, color grigio brillante, l’Ossietra, dal gusto morbido e i sentori di nocciola, oppure il Sevruga, uova più piccole e color grigio antracite, il caviale dà il meglio di sé in purezza, meglio ancora se si utilizza un cucchiaino di madreperla per evitare che l’acciaio ne alteri il sapore.Ma è molto gustoso anche servito su crostini di pane imburrato, patate bollite oppure blinis, piccole e morbide crespelle di origine russa. (Guarda le foto e le ricette nella Gallery fotografica).