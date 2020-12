In Sicilia 1294 nuovi casi di coronavirus e 34 decessi (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Calano i nuovi positivi in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sull’evoluzione della pandemia da coronavirus, i nuovi contagi registrati in 24 ore sono 1.294 (ieri erano stati 1.483). In leggero calo i tamponi processati (10.581). Tornano a crescere i deceduti, che sono 34, determinando un numero totale dei morti da inizio pandemia pari a 1.650. E tornano a crescere gli attualmente positivi a 39.780 (+49), 38.094 dei quali in isolamento domiciliare. Gli unici dati positivi giungono dal fronte ospedaliero con una nuova flessione dei ricoverati con sintomi, 1.465 (-49), lieve incremento invece (+1) delle terapie intensive con 221 ricoverati. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Calano ipositivi in. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sull’evoluzione della pandemia da, icontagi registrati in 24 ore sono 1.294 (ieri erano stati 1.483). In leggero calo i tamponi processati (10.581). Tornano a crescere i deceduti, che sono 34, determinando un numero totale dei morti da inizio pandemia pari a 1.650. E tornano a crescere gli attualmente positivi a 39.780 (+49), 38.094 dei quali in isolamento domiciliare. Gli unici dati positivi giungono dal fronte ospedaliero con una nuova flessione dei ricoverati con sintomi, 1.465 (-49), lieve incremento invece (+1) delle terapie intensive con 221 ricoverati. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

