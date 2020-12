In Namibia viene eletto Adolf Hitler. “Vi assicuro che non voglio invadere il mondo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Windhoek – Si chiama Adolf Hitler l’ultimo amministratore eletto nel distretto elettorale di Ompundja, nella regione settentrionale dell’Oshana, in Namibia. «E’ stato mio padre a volermi chiamare così. Probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto Adolf Hitler, quello vero». Adolf Hitler Uunona, 54 anni, da decenni in prima linea contro l’apartheid, è stato eletto consigliere distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana in Namibia. Sconosciuto fuori dai confini del proprio Paese, la sua elezione – per ovvi motivi – ha subito fatto accendere i riflettori sulla sua persona a livello internazionale. Anche la Namibia ha il suo Adolf ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Windhoek – Si chiamal’ultimo amministratorenel distrettorale di Ompundja, nella regione settentrionale dell’Oshana, in. «E’ stato mio padre a volermi chiamare così. Probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto, quello vero».Uunona, 54 anni, da decenni in prima linea contro l’apartheid, è statoconsigliere distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana in. Sconosciuto fuori dai confini del proprio Paese, la sua elezione – per ovvi motivi – ha subito fatto accendere i riflettori sulla sua persona a livello internazionale. Anche laha il suo...

