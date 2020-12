In Italia si discute del cenone, in Gran Bretagna da lunedì cominciano le vaccinazioni anti-Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Paese che puntava all’immunità di gregge sacrificando un po’ di nonni (“salutiamo i nostri cari, molti moriranno”, diceva all’inizio della prima ondata pandemica Boris Jonhson, che poi sarebbe finito ricoverato in ospedale) sarà il primo paese occidentale ad avviare la campagna vaccinale. Dalla settimana prossima in Gran Bretagna cominceranno a distribuire il vaccino anti-Covid. Mentre in Italia dibattiamo sulle regole d’ingaggio dei cenoni natalizi, ieri è stata una giornata a suo modo storica per l’Inghilterra. Il governo britannico ha annunciato “la più importante campagna di vaccinazione su larga scala nella storia del nostro Paese”. Il direttore generale del servizio sanitario nazionale (Nhs), sir Simon Stevens ha spiegato che è stato autorizzato l’uso del vaccino sviluppato dalla società ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Paese che puntava all’immunità di gregge sacrificando un po’ di nonni (“salutiamo i nostri cari, molti moriranno”, diceva all’inizio della prima ondata pandemica Boris Jonhson, che poi sarebbe finito ricoverato in ospedale) sarà il primo paese occidentale ad avviare la campagna vaccinale. Dalla settimana prossima incominceranno a distribuire il vaccino. Mentre indibattiamo sulle regole d’ingaggio dei cenoni natalizi, ieri è stata una giornata a suo modo storica per l’Inghilterra. Il governo britannico ha annunciato “la più importante campagna di vaccinazione su larga scala nella storia del nostro Paese”. Il direttore generale del servizio sanitario nazionale (Nhs), sir Simon Stevens ha spiegato che è stato autorizzato l’uso del vaccino sviluppato dalla società ...

